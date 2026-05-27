Der TÜV Rheinland hat das Ergebnis zertifiziert. Nie zuvor haben Hersteller mit einer Single-Junction-Siliziumzelle einen solch hohen Wirkungsgrad erzielt. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller JA Solar und der ebenfalls dort ansässige Photovoltaik-Ausrüster Gold Stone Energy haben einen Wirkungsgrad von 28,2 Prozent für eine Hybrid-Back-Contact-Solarzelle (HBC) gemeldet. Die Unternehmen haben diese Zelle im Rahmen ihres HBC-Industrialisierungsprojekts entwickelt. Der TÜV Rheinland hat das Ergebnis zertifiziert. Nach Angaben der Partner haben sie damit einen neuen Weltrekord für den Wirkungsgrad ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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