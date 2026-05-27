Damit künstliche Intelligenz (KI) ihr Versprechen einlösen kann und sich die Renditen über die Halbleiterunternehmen hinaus ausbreiten, müssen Unternehmen laut Goldman Sachs Research einen größeren Mehrwert aus der Technologie schöpfen. Letztendlich wird die erfolgreiche Einführung von KI in Unternehmen die Wirtschaftlichkeit der gesamten Lieferkette vorantreiben. Wir stellen die Analyse aus dem Blog von Goldman Sachs vor… "Der allgemeine Gedanke ist, dass Chip-Unternehmen florieren sollten, wenn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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