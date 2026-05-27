Übersicht Erneuerbare EnergienChancen? Energie-Souveränität gewinnt durch geopolitische Krisen an Bedeutung? steigender Strombedarf durch KI, Rechenzentren und Elektrifizierung? Netze, Speicher und Infrastruktur werden zu zentralen Stellschrauben? hohe Öl- und Gaspreise verbessern die Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien? breite ETFs können die gesamte Energiewertschöpfungskette abbildenRisiken? Steigende Zinsen belasten kapitalintensive Energieprojekte? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer