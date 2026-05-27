Die Puma-Aktie gehört aktuell zu den auffälligsten Werten im deutschen Markt. Nach einer langen Schwächephase zeigt die Aktie wieder deutlich Stärke. Neue Unternehmensentwicklungen, Fortschritte beim Turnaround und eine starke charttechnische Bewegung sorgen nun für Aufmerksamkeit bei Anlegern. Puma arbeitet weiter am Turnaround Puma befindet sich weiterhin mitten im Umbau des Unternehmens. Nachdem der Sportartikelhersteller in den vergangenen Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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