Ab 01.01.2027 wird Dr. Ulf Spessert Chief Financial Officer bei der OVB Holding AG. Er wird dort die Verantwortung für das Finanzressort übernehmen. Derzeit ist er ist er CFO beim Spezialversicherer Markel Insurance SE. Zum 01.01.2027 hat der Aufsichtsrat der OVB Holding AG Dr. Ulf Spessert zum Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Der 42-Jährige soll das Finanzressort der OVB Holding AG verantworten, teilt der Finanzvermittlungskonzern mit. Den vollständigen Artikel lesen ...
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