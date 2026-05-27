Österreich ist das Land der Kompromisse, denke ich mir, als ich die Einigung zum Krisenmechanismus beim Strompreis lese. Die SPÖ bekommt die Möglichkeit, den Strompreis zu deckeln - auf zehn Cent pro Kilowattstunde. Die Bevölkerung wird damit vor "plötzlichen Preisexplosionen" geschützt, wie der ÖGB betont. Die ÖVP erhält die Verlängerung der Industriestrom-Subvention - eine "notwendige Maßnahme, um Carbon Leakage und Produktionsverlagerungen zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer