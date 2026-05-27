- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 2. Juli 2026 in der FLY DECK Eventlocation, Teerhof 59 in 28199 Bremen um 16:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 5,20 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 VEH-News
- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 2. Juli 2026 in der FLY DECK Eventlocation, Teerhof 59 in 28199 Bremen um 16:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 5,20 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:38
|Fleischer-Einkauf AG - HV am 02.07.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 2. Juli 2026 in der FLY DECK Eventlocation, Teerhof 59 in 28199 Bremen um 16:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 5,20 €/Aktie.Den vollständigen...
► Artikel lesen
|07.10.25
|Fleischer Einkauf AG: "Stabile Dividende von 5,20 Euro" - HV-Bericht von GSC-Research
|- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVFleischerEinkauf2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|07.10.25
|Fleischer Einkauf AG: "Umsatz- u. Ergebnisrückgang" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202510_0.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|30.05.25
|Fleischer-Einkauf AG - HV am 03.07.2025
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 3. Juli 2025 im Steigenberger Hotel, Am Weser Terminal 6, 28217 Bremen um 16:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 5,20 €/Aktie.Den vollständigen...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|FLEISCHER-EINKAUF AG
|105,00
|0,00 %