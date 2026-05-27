Der Cosmos-Coin (ATOM/USD) zeigt nach der letzten Analyse eine klar verbesserte Ausgangslage. Damals stand die Frage im Raum, ob die Bullen endlich angreifen können. Genau dieser Eindruck verdichtet sich nun, denn nach der Stabilisierung oberhalb der Tiefs arbeitet sich der ATOM-Token sichtbar an die nächste Hürde heran. Noch fehlt der finale Befreiungsschlag, doch das Chartbild wirkt deutlich konstruktiver als noch vor wenigen Wochen. Bullen gewinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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