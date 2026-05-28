Die Drohnenbranche leidet an einem strukturellen Problem. Viele Hersteller, aber kaum einer liefert das Gesamtpaket aus Hardware, Betrieb und Wartung aus einer Hand. Volatus Aerospace hat sich genau dort positioniert. Aus einem kommerziellen Dienstleister für Pipeline-Inspektionen und Offshore-Logistik wuchs ein Anbieter, der zunehmend auch im Verteidigungssegment relevant wird. Mit einer eigenen Produktion in Mirabel, einer Autonomie-Software und frischen Erfolgen bei US-amerikanischen und NATO-Programmen zeigt das Unternehmen, dass die Skalierungsphase begonnen hat.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de