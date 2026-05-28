Mitteilung der The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group: Q1-Zahlen 2026 mit deutlichem Anstieg bei GMV, Umsatz und EBITDA

- GMV-Wachstum um 23,0 % auf EUR 438,4 Mio. (3M 2025: EUR 356,3 Mio.)

- Umsatzwachstum um 51,2 % auf EUR 243,1 Mio. (3M 2025: EUR 160,8 Mio.)

- EBITDA (bereinigt) mit Zunahme von 37,1 % auf EUR 21,8 Mio. (3M 2025: EUR 15,9 Mio.)

- Konzernergebnis bei EUR 17,7 Mio. (3M 2025: EUR 18,2 Mio.), Ergebnis je Aktie von EUR 0,85 (3M 2025: EUR 0,90)

- Anzahl aktiver Kunden steigt um 42,1 % auf 8,1 Mio. (3M 2025: 5,7 Mio.), durchschnittlicher Warenkorb erhöht sich um 2,4 % auf EUR 128 (3M 2025: EUR 125)

- Anzahl der Partner wächst um 12,2 % auf 17.221

- Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

- Strategie-Update zu Verschuldung und M&A

The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat im Dreimonatszeitraum 2026 (Q1 2026) eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung verzeichnet. Dabei erzielte die TPG ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 438,4 Mio. (3M 2025: EUR 356,3 Mio.) und erwirtschaftete einen Umsatz von ...

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