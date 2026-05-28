Alle Aktien, die mit Speicherchips in Verbindung gebracht werden können, haben in den vergangenen Wochen und Monaten massiv zugelegt. Dies gilt auch für Siltronic, deren Anteilschein sich seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt hat. Nun hat aber Großaktionär Wacker Chemie Aktien über den Kapitalmarkt abgegeben. Dies sorgt auch bei der Siltronic-Aktie (WAF300) für Kursverluste, die sich aber in Grenzen halten. Ursprünglich hatte Wacker Chemie vor, rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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