© Foto: Dall-ENeue Eskalationen im Nahen Osten erschüttern den Kryptomarkt und lösen einen massiven Abverkauf bei Bitcoin, Ethereum und XRP aus.Der Kryptomarkt notiert am Donnerstag deutlich niedriger. Bitcoin notiert am Donnerstagmorgen 3,5 Prozent im Minus bei 72.880 US-Dollar und fällt damit auf den tiefsten Stand seit 5 Wochen. Besonders hart trifft es auch Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung gibt 4,7 Prozent auf 1.974 US-Dollar nach und fällt damit unter die 2.000 US-Dollar-Marke. XRP schließt sich dem Abverkauf an und fällt um 3,8 Prozent auf 1,27 US-Dollar. Insgesamt gibt der Kryptomarkt um 3,1 Prozent auf eine Gesamtmarktkapitalisierung von 2,45 Billionen US-Dollar nach. Fast eine Milliarde …Den vollständigen Artikel lesen
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