FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 43 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Interesse der Investoren habe vor allem dem Tuberkulosetest QuantiFERON gegolten, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen mit den Verantwortlichen des Diagnostikspezialisten auf der "European Champions"-Konferenz der Deutschen Bank./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0015002SN0
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