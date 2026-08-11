DAX Gewinner am Montag: Qiagen Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Zum Xetra-Schlussnotierungsschluss zeigten sich die deutschen Standardwerte gespalten: 20 Aktien schlossen im Plus, während 20 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner führte dabei deutlich die Qiagen Aktie an.

Das Wertpapier legte um 5,32 Prozent zu und sicherte sich damit den ersten Platz unter den Tagesgewinnern. Dahinter folgten adidas mit einem Plus von 2,00 Prozent sowie Scout24 mit 1,75 Prozent Kursgewinn.

- Qiagen WKN: A400D5 - ISIN: NL0015001XXX - Ticker: QGEN

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Top-Performer im DAX: Die Qiagen Aktie sicherte sich mit einem deutlichen Plus von 5,32 - den 1. Platz auf der Liste der DAX Gewinner.

Die Qiagen Aktie sicherte sich mit einem deutlichen Plus von 5,32 - den 1. Platz auf der Liste der DAX Gewinner. Charttechnischer Befreiungsschlag: Mit einer dynamischen Tageskerze sprang der Kurs über die wichtige 200-Tage-Linie (SMA200 bei 36,89 EUR) und hat damit ein bullisches Signal gesetzt.

Mit einer dynamischen Tageskerze sprang der Kurs über die wichtige 200-Tage-Linie (SMA200 bei 36,89 EUR) und hat damit ein bullisches Signal gesetzt. Konkrete Aufwärtsziele: Bei einer Bestätigung des Ausbruchs liegen die nächsten Kursziele im Bereich der offenen GAPs bei 38,99 EUR und 40,82 EUR, mit weiteren Ausdehnungsmöglichkeiten bis ca. 43,95 EUR.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Rückblick: Nach einer Seitwärtsphase zu Jahresbeginn brach die Aktie zunächst nach oben aus und erreichte bei 57,77 EUR ihr Jahreshoch. Anschließende Gewinnmitnahmen führten zu einem dauerhaften Abwärtstrend, der erst Mitte Mai im Bereich der 32,00-EUR-Marke einen soliden Boden fand.

Gleitende Durchschnitte: Über die SMA20 (aktuell bei 36,34 EUR) stieg die Aktie bis an die SMA50 (aktuell bei 34,49 EUR). Erst Mitte Juni gelang der Befreiungsschlag in Richtung der SMA200 (aktuell bei 36,89 EUR). Über mehrere Wochen fungierte die SMA200 als harter Widerstand, ehe gestern mit einer dynamischen Tageskerze der Ausbruch gelang...

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