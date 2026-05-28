Sie waren lange Zeit die Techno-Stars aus den USA und erhielten den Spitznamen "Magnificent 7". Doch Investitionspläne der Unternehmen Meta Platforms, Microsoft, Alphabet und Amazon in Künstliche Intelligenz (KI) in Höhe von rund 700 Milliarden US-Dollar für heuer werden skeptisch beäugt. Scott Edwardson, Co-Portfoliomanager des Edgewood L Select - US Select Growth Fund (ISIN LU0304955437 für Privatanleger; LU0952587862 für Großanleger), lässt derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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