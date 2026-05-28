Die Elektronikgruppe FORTEC Elektronik AG kämpft zwar weiterhin mit einem schwierigen Industrieumfeld, doch ausgerechnet der europäische Defense-Boom könnte dem Unternehmen nun neuen Rückenwind verleihen. Mehrere größere Aufträge aus verteidigungsnahen Anwendungen sorgen bereits für einen deutlich steigenden Auftragsbestand - und könnten die Grundlage für eine operative Trendwende schaffen. Für Anleger entwickelt sich FORTEC damit zunehmend zu einem spannenden Spezialwert an der Schnittstelle von Defense, Stromversorgungstechnologie und sicherheitskritischer Elektronik. Defense-Aufträge sorgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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