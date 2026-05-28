SAP-Konkurrent Salesforce legte am gestrigen Mittwoch (27. Mai) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2027 vor. Die Zahlen fielen durchwachsen aus. Die Kursreaktion lässt es erahnen - der Markt war nicht vollends zufrieden mit dem präsentierten Zahlenwerk. Dabei hätte die Aktie aus charttechnischer Sicht positive Impulse benötigt, steht sie doch an einem Kipppunkt.Salesforce mit durchwachsenen Zahlen Salesforce gab den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de