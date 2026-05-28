Die Aixtron-Aktie stürmt weiter nach oben. Nach einem Kursplus von über +8% am Mittwoch zieht der Titel am Donnerstag abermals um fast +3% an auf ein neues Mehrjahreshoch bei 59,58 €. Was treibt den deutschen Chipanlagenbauer an und sind jetzt sogar neue Höchstkurse möglich? KI-Rechenzentren werden zum Wachstumsmotor Die Rallye bei Aixtron kennt derzeit kaum Pausen. Der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie zählt zu den größten Gewinnern im deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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