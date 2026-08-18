Im heutigen Handel kommt es bei Aktien mit KI-Bezug zu Gewinnmitnahmen. Der europäische Technologiesektor-Index sackte am Vormittag um 1,8 Prozent ab, nachdem er zuvor den höchsten Stand seit Juni erreicht und sich damit seinem rund zwei Monate zurückliegenden Rekordhoch angenähert hatte.Bei den deutschen Werten büßten etwa die Siemens-Energy-Aktien drei Prozent ein, nachdem sie zuletzt noch auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juli notiert hatten. Noch deutlicher traf es Chipwerte: Infineon verlor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär