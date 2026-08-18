Die Infineon-Aktie gehört am 18. August 2026 zu den großen Verlierern im DAX und rutscht zeitweise um fast 5 % ab. Gleichzeitig geraten Halbleiterwerte in ganz Europa kräftig unter Druck. Besonders die steigenden Finanzierungskosten an den internationalen Anleihemärkten entwickeln sich zum Belastungsfaktor für den Technologiesektor.Infineon fällt unter die Marke von 60 Euro Für Infineon geht es im Dienstagshandel deutlich bergab. Die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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