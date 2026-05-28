Die heute im Express-Service vorgestellte Aktie hat in den vergangenen Jahren deutlich an Wert verloren und gehört damit zu jenen Titeln, die nach einer längeren Schwächephase wieder stärker in den Fokus rücken könnten. Ihr Allzeithoch erreichte die Aktie im Jahr 2021, seither hat sich das Kursniveau spürbar von den damaligen Höchstständen entfernt. Gerade dieser Rückgang macht den Wert für viele Anleger interessant, denn trotz der schwächeren Kursentwicklung ...

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