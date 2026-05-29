Die Ölpreise schwanken im Takt der Nahost-Drohungen, und ein Flächenbrand mit dem Iran wäre der ultimative Stresstest für unsere Energieversorgung. Doch die eigentliche Zeitenwende spielt sich woanders ab: Künstliche Intelligenz frisst Strom wie eine Kleinstadt - jedes große Sprachmodell, jedes Mining-Rechenzentrum. Elektroautos und Robotik-Fabriken vervielfachen die Nachfrage zusätzlich. Das Ergebnis: Ein beispielloser Bedarf an grundlastfähiger, sauberer Energie. Wind und Sonne allein schaffen das nicht. Deshalb erlebt die Kernkraft eine Renaissance - und öffnet klugen Anlegern eine historische Chance. Drei Unternehmen verkörpern diese Entwicklung auf radikal unterschiedliche Weise: BP als Profiteur des Irankriegs, American Atomics als reiner Uran-Explorer und NextEra Energy als grüner Gigant.Den vollständigen Artikel lesen ...
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