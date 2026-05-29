© Foto: DALL-EKaum zu glauben: Erster Jahresverlust seit 10 Jahren, Umsatzminus von 34 %, schwächere Marge und trotzdem schießt die Soitec-Aktie zweistellig nach oben. Fantasie für KI und Photonik lässt Anleger alles andere vergessen!An der Börse zählt manchmal nicht, wie schlecht die Vergangenheit war, sondern wie viel besser die Zukunft werden könnte. Genau das zeigt sich derzeit bei Soitec. Obwohl der französische Halbleitermaterial-Spezialist erstmals seit 10 Jahren einen Jahresverlust ausweist, wird die Veröffentlichung am Markt euphorisch aufgenommen. Die Aktie sprang Donnerstag zweistellig nach oben. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus damit auf ein beeindruckendes Plus von mehr als 600 …Den vollständigen Artikel lesen
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