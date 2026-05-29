Vergessen Sie alles, was Sie über Drohnen-Hersteller wissen. Das große Geld im unbemannten Luftraum wird in Zukunft nicht mehr mit dem Bau von Chassis und Rotoren verdient. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Kern des Systems: in der Software und intelligenten Steuerungsprogrammen. Das kanadische Unternehmen Volatus Aerospace zeigt eindrucksvoll, wie sich ein klassischer Dienstleister und Hardware-Anbieter in eine hochinnovative Technologieschmiede verwandelt. Der Markt hat das volle Potenzial des Unternehmens noch gar nicht erfasst.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de