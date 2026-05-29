Vom Meeresboden zum Batterie-Boom: Ein 70-Mio.-CAD-Player steigt in den Tiefsee-Mineralienkrieg ein

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Indonesien fördert es. China raffiniert es. Das Pentagon braucht es. Der Meeresboden ist die dritte Option.

Verbreitet im Auftrag von: Deep Sea Minerals Corp.



Die stillen Triebwerke der westlichen Verteidigungssysteme laufen am Limit und steuern auf einen kritischen Punkt zu.

Von den druckbeständigen Rümpfen nuklearer U-Boote bis hin zu den Hochtemperaturanforderungen von Jettriebwerken und Batterien für Elektrofahrzeuge: Der unverzichtbare gemeinsame Nenner ist Nickel, und die Lieferkette befindet sich derzeit in geopolitischer Geiselhaft.

Während 60% des weltweiten Nickels in Indonesien gefördert werden, stehen alarmierende zwei Drittel der Raffinierungskapazitäten unter direkter Kontrolle chinesischer Unternehmen. Dies ist nicht nur ein Marktungleichgewicht, sondern eine strategische Zwangsdominanz. Solange der Weg zur Raffination über einen zentralen geopolitischen Rivalen führt, verfügt die amerikanische verteidigungsindustrielle Basis nicht wirklich über die Kontrolle ihrer eigenen Zukunft.

Das Pentagon wartet nicht länger auf eine diplomatische Lösung.

In einem hochriskanten Handlungsaufruf im März forderte das Verteidigungsministerium unmittelbare, inländische Alternativen. Während Industriekonzerne Schwierigkeiten haben, sich neu auszurichten, ist ein agiles Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 70 Mio. CAD mit einem formellen RPP (Request for Project Proposal) vorgetreten, das potenziell den indonesisch-chinesischen Korridor umgehen könnte, indem es die umfangreichen, souveränen Ressourcen des Meeresbodens erschließt.

Angesichts eines für 2027 bevorstehenden bundesweiten Verbots von Rohstoffen aus gegnerischen Staaten schließt sich das Zeitfenster zur Sicherung einer unabhängigen Versorgung rapide. Für diejenigen, die die Frontlinien der Rohstoffsicherheit beobachten, geht es den frühen Akteuren nicht nur um Marktanteile, sondern um die Positionierung im Zentrum einer grundlegenden Verschiebung globaler Machtverhältnisse.

Als das Defense Industrial Base Consortium im März 2026 seine Ausschreibung für verteidigungskritische Mineralien veröffentlichte, verlangte es keine allgemeine Liste.

Gefordert wurde Nickel.¹

Genauer gesagt: eine zuverlässige inländische Versorgung mit verteidigungskritischem Nickel sowie eine ergänzende Kommerzialisierungsanlage.

Diese Spezifität ist entscheidend.

Die Problemkarte

Kennzahl Wert Indonesiens Anteil an der globalen Nickelproduktion ~60%² Anteil der von China kontrollierten Raffinierungskapazitäten in Indonesien ~65%³ Chinas Anteil an der globalen Produktion von Anodenmaterial >90%4 Chinas Anteil an nickelbasiertem Kathodenmaterial ~zwei Drittel4 Chinas Anteil an der globalen Batteriezellproduktion (2024) 80%4 Reduktion der indonesischen Nickel-Förderquote 2026 gegenüber 2025 >30%5



Für ein Verteidigungsministerium, das U-Boot-Rümpfe, Superlegierungen für Strahltriebwerke, Panzerstahl und elektrifizierte Gefechtsplattformen herstellen will, und bei denen jeweils Nickel erforderlich ist, stellt sich die praktische Realität wie folgt dar:

Das Metall wird höchstwahrscheinlich in Indonesien gefördert → gelangt mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine von chinesischen Unternehmen kontrollierte Raffinerie → wird vermutlich in China zu Batteriezellen oder Legierungen weiterverarbeitet → und erreicht schließlich industrielle Abnehmer in den USA.

Landbasierte Nickel-Lieferketten sind möglicherweise kein Problem, das das Pentagon durch Verhandlungen mit Peking lösen kann. Es ist vielmehr wahrscheinlich ein Problem, das das Pentagon durch Substitution umgehen muss.

Investment-Highlights

Ticker: WKN: A420P7 | ISIN: CA24378A1012 | FRA: X45

WKN: A420P7 | ISIN: CA24378A1012 | FRA: X45 Marktkapitalisierung: ~70 Mio. CAD (~33 Mio. USD) per 28. May 2026

~70 Mio. CAD (~33 Mio. USD) per 28. May 2026 DIBC-Angebot: Eingereicht am 20. März 2026 für verteidigungskritisches Nickel sowie eine Kommerzialisierungsanlage6

Eingereicht am 20. März 2026 für verteidigungskritisches Nickel sowie eine Kommerzialisierungsanlage6 NOAA-Antrag: Eingereicht am 23. März 2026 gemäß Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA) für ein definiertes Gebiet in der Clarion-Clipperton Zone (CCZ)7

Eingereicht am 23. März 2026 gemäß Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA) für ein definiertes Gebiet in der Clarion-Clipperton Zone (CCZ)7 Ressource: Polymetallische Knollen mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan; die Clarion-Clipperton Zone enthält geschätzte 21 Milliarden trockene Tonnen8

Polymetallische Knollen mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan; die Clarion-Clipperton Zone enthält geschätzte 21 Milliarden trockene Tonnen8 Project Vault-Ausrichtung: Das 12-Mrd.-USD-Mandat umfasst ausdrücklich Nickel?

Das 12-Mrd.-USD-Mandat umfasst ausdrücklich Nickel? Tochtergesellschaft auf den Cook Islands: Gegründet am 8. April 2026¹°

Gegründet am 8. April 2026¹° Kapitalstruktur: ~23,9 Mio. Aktien (nicht verwässert), ~24,9 Mio. voll verwässert, keine Schulden, kein Verwässerungsüberhang durch Warrants

~23,9 Mio. Aktien (nicht verwässert), ~24,9 Mio. voll verwässert, keine Schulden, kein Verwässerungsüberhang durch Warrants Führung: James Deckelman, CEO; John G. Vonglis, Strategischer Berater (ehemaliger CFO des US-Energieministeriums); Dan McConnell, VP Exploration (ehemaliger F&E-Berater des US-Energieministeriums)

Warum Nickel in den Fußnoten steht

Seltene Erden dominieren die Schlagzeilen im Bereich kritischer Mineralien.

Nickel nicht.

Nach Tonnage und Endverwendung ist Nickel in mehr Verteidigungsplattformen enthalten als jedes einzelne Element der Seltenen Erden.

U-Boote: Jedes U-Boot der Virginia-class submarine verwendet rund 9.200 Pfund kritischer Materialien, eine Kategorie, in der Nickel über Superlegierungen und Kupfer-Nickel-Rohrsysteme eine zentrale Rolle spielt.¹¹

Jedes U-Boot der Virginia-class submarine verwendet rund 9.200 Pfund kritischer Materialien, eine Kategorie, in der Nickel über Superlegierungen und Kupfer-Nickel-Rohrsysteme eine zentrale Rolle spielt.¹¹ Marineschiffe und Offshore-Plattformen: Kupfer-Nickel-Legierungen bleiben das dominierende Material für Rohrleitungen und strukturelle Rumpfkomponenten.¹²

Kupfer-Nickel-Legierungen bleiben das dominierende Material für Rohrleitungen und strukturelle Rumpfkomponenten.¹² Strahltriebwerke und Hyperschalltechnologie: Nickelbasierte Superlegierungen (Inconel, Hastelloy, René) sind das entscheidende Material für Turbinenschaufeln in Strahltriebwerken, Brennkammersegmente, die Außenhaut von Hyperschallfahrzeugen sowie Komponenten der Lenk- und Steuerungssysteme von Raketen.¹³

Die zivile, verteidigungsnahe Nachfrage verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Nickel ist ein primäres Kathodenaktivmaterial in Hochenergiedichte-Batterien, die vom Energieministerium und vom Verteidigungsministerium für elektrifizierte Fahrzeuge, netzgekoppelte Energiespeicher sowie spezialisierte Verteidigungsplattformen beschafft werden.¹4

Das Indonesien-Paradoxon

Indonesiens Aufstieg zum weltweit dominierenden Nickelproduzenten ist die größte Veränderung in der Landschaft kritischer Mineralien des vergangenen Jahrzehnts.¹5

Das Paradoxon: Die zugrunde liegenden Investitionen sind nahezu vollständig chinesisch geprägt.

Tsingshan Group und Jiangsu Delong Nickel kontrollieren rund 65% der Raffinierungskapazitäten Indonesiens über große Industriekomplexe wie Morowali (IMIP) und Weda Bay.¹6

Aus Sicht der Lieferkette ist "indonesisches Nickel" faktisch chinesisches Nickel unter indonesischer Souveränität. Das Rohmaterial verlässt Indonesien, das raffinierte Produkt wird über von China kontrollierte Logistik exportiert. Die Wertschöpfung konzentriert sich in der chinesischen Verarbeitungskapazität, unabhängig davon, wo das Erz gefördert wird.

Indonesien hat begonnen zu reagieren. Im Jahr 2026 senkte das Land die Nickel-Förderquoten auf 250-270 Millionen Nassmetrische Tonnen, gegenüber 379 Millionen im Jahr 2025, ein Rückgang von über 30%.¹7

Eine stärkere Kontrolle durch Indonesien führt nicht zu mehr nicht-chinesischem raffiniertem Nickel für westliche Abnehmer. Sie führt zu einer insgesamt engeren Angebotslage.

Das Nachfragesignal ist bereits etabliert

Project Vault, gestartet am 2. Februar 2026 mit einem öffentlich-privaten Mandat von 12 Milliarden US-Dollar, gestützt durch einen direkten Kredit der Export-Import Bank of the United States (EXIM) in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar, stellt ausdrücklich klar, dass sein Spektrum von 60 Mineralien Nickel einschließt.¹8

Das Kapital ist vorhanden, um nicht-chinesisches Nickel zu erwerben.

Die Beschaffungsinfrastruktur, bestehend aus dem Defense Industrial Base Consortium (DIBC), Title III des Defense Production Act (DPA) sowie dem Loan Programs Office des Energieministeriums, ist vorhanden, um die nicht-chinesische Angebotsseite zu finanzieren.

Was im großen Maßstab fehlt, ist das tatsächliche Angebot.

Eine dritte Option: Der Meeresboden

Polymetallische Knollen liegen auf der abyssalen Tiefseeebene der Clarion-Clipperton Zone, einem Gebiet von etwa der Größe der kontinentalen Vereinigten Staaten, in Tiefen von 4.000 bis 6.000 Metern. Jede Knolle ist eine über Millionen Jahre langsam gewachsene Metallkonkretion, die sich durch Ausfällung aus Meerwasser gebildet hat. Die Zusammensetzung ist reich an vier Metallen: Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan.¹?

Die Clarion-Clipperton Zone enthält schätzungsweise 21 Milliarden trockene Tonnen polymetallischer Knollen.²°

Aus Sicht der US-Verteidigungsindustrie stellt Tiefsee-Nickel eine juristisch souveräne Alternative dar: eine Ressource, die unter US-Recht (DSHMRA, NOAA, MMA) gewonnen und über in den USA genehmigte Verarbeitungswege geführt werden kann, außerhalb des Indonesien-China-Raffinierungskorridors.²¹

Wie SEAS positioniert ist

Das Angebot (20. März 2026): Deep Sea Minerals Corp.(WKN: A420P7) hat ein formelles RPP (Request for Project Proposal) beim Defense Industrial Base Consortium eingereicht, das die inländische Versorgung mit verteidigungskritischem Nickel aus polymetallischen Knollen in einem definierten Gebiet der Clarion-Clipperton Zone vorsieht, ergänzt durch eine Kommerzialisierungsanlage zur Verarbeitung dieser Knollen zu Nickel in Verteidigungsqualität (sowie entsprechend Kobalt-, Kupfer- und Manganprodukte). Das Mandat des DIBC umfasst die Bereitstellung nicht verwässernder Finanzierungsmittel für qualifizierte Auftragnehmer, verwaltet durch Advanced Technology International im Auftrag des Verteidigungsministeriums.²²

Der Antrag (23. März 2026): Einreichung eines Antrags auf Explorationslizenz bei der National Oceanic and Atmospheric Administration gemäß dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA).²³ Vierzehn Tage zuvor hatte die National Oceanic and Atmospheric Administration den konsolidierten Antrag von The Metals Company als "im Wesentlichen konform" eingestuft, was bestätigt, dass der regulatorische Prozess funktionsfähig ist.²4

Die zweite Jurisdiktion (8. April 2026): Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft auf den Cook Islands zur Weiterführung des Konzessionsantrags innerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone der Cook Islands.²5

Das Team für die Bundesbeschaffung aufgebaut

Rolle Name Hintergrund CEO James Deckelman 25+ Jahre bei ConocoPhillips, BP, Talisman Energy; Tiefseeprojekte bis 3.000 m; American Association of Petroleum Geologists "100 Who Made a Difference" 2021²6 Strategischer Berater John G. Vonglis Ehemaliger CFO des US-Energieministeriums²7 VP Exploration Dan McConnell 25+ Jahre Tiefsee-Geowissenschaft; ehemaliger F&E-Berater des US-Energieministeriums²8 Board Anthony Zelen Ernannt am 15. April 2026²?

Kombiniert man dieses Team mit der Kapitalstruktur (~23,9 Mio. Aktien unverwässert, ~24,9 Mio. vollständig verwässert, kein Altbestand an Warrants, kürzlich erfolgte Kapitalaufnahme von 4,22 Mio. CAD), ergibt sich ein klares Bild: ein Unternehmen, das gezielt darauf ausgerichtet ist, am Beschaffungsprozess des DIBC teilzunehmen, ohne dass eine belastende Kapitalstruktur den potenziellen Aufwärtseffekt eines Erfolgs absorbiert.

Fazit

Was Nickel in diesem Kontext besonders macht, ist die Unterscheidung zwischen Preisrisiko und Zugangsrisiko.

Rohstoffpreise sind zyklisch. Der Zugang zur Lieferkette ist strukturell.

Die Frist gemäß Section 854 des NDAA ist gesetzlich festgelegt. Das Mandat von Project Vault ist autorisiert. Der Beschaffungsprozess des Defense Industrial Base Consortium ist operativ. Die Ressourcenbasis der Clarion-Clipperton Zone ist quantifiziert.

Unabhängig davon, ob Nickel an einem bestimmten Tag bei 14.000 oder 22.000 USD pro Tonne gehandelt wird, unterliegt der Zugangsbedarf des Pentagons keinem Zyklus.

Das Pentagon hat nach Nickel gefragt. Ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 46 Mio. CAD hat mit einem DIBC-Angebot und einem Antrag bei der NOAA geantwortet.

SEAS (WKN: A420P7) wird mit rund 70 Mio. CAD Marktkapitalisierung gehandelt. Eine dritte Option ist der Meeresboden.

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Quellen

1.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-response-to-u-s-defense-industrial-base-consortium-solicitation-for-critical-minerals/

2.) https://think.ing.com/articles/nickel-still-capped-by-surplus/

3.) https://chinaglobalsouth.com/analysis/indonesia-ev-supply-chain-nickel-impacts/

4.) https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=6530

5.) https://www.nwaonline.com/news/2026/feb/22/indonesia-tightens-control-on-nickel-as-us-china/

6.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-response-to-u-s-defense-industrial-base-consortium-solicitation-for-critical-minerals/

7.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

8.) https://pubs.usgs.gov/publication/70231662

9.) https://www.exim.gov/news/week-review-project-vault-and-strategic-critical-mineral-reserve

10.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/08/3269997/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-ESTABLISHES-COOK-ISLANDS-SUBSIDIARY-TO-ADVANCE-CONCESSION-APPLICATION-PROCESS.html

11.) https://www.gao.gov/assets/gao-24-107176.pdf

12.) https://www.stainlessfoundry.com/news/copper-nickel-alloys-for-military-and-defense/

13.) https://titanium.com/metals-hypersonic-vehicles-drones/

14.) https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=6530

15.) https://think.ing.com/articles/nickel-still-capped-by-surplus/

16.) https://chinaglobalsouth.com/analysis/indonesia-ev-supply-chain-nickel-impacts/

17.) https://www.nwaonline.com/news/2026/feb/22/indonesia-tightens-control-on-nickel-as-us-china/

18.) https://www.exim.gov/news/week-review-project-vault-and-strategic-critical-mineral-reserve

19.) https://isa.org.jm/exploration-contracts/polymetallic-nodules/

20.) https://pubs.usgs.gov/publication/70231662

21.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

22.) https://www.dibconsortium.org/

23.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

24.) https://investors.metals.co/news-releases/news-release-details/tmc-usa-files-first-consolidated-deep-seabed-mining-application/

25.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/08/3269997/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-ESTABLISHES-COOK-ISLANDS-SUBSIDIARY-TO-ADVANCE-CONCESSION-APPLICATION-PROCESS.html

26.) https://briefglance.com/articles/oil-veteran-james-deckelman-takes-helm-at-copperhead-resources

27.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/06/3268352/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-APPOINTS-FORMER-DEPARTMENT-OF-ENERGY-CFO-JOHN-G-VONGLIS-AS-STRATEGIC-ADVISOR.html

28.) https://www.manilatimes.net/2026/04/13/tmt-newswire/globenewswire/deep-sea-minerals-corp-appoints-dan-mcconnell-as-vice-president-of-exploration/2318990

29.) https://www.irw-press.com/en/news/deep-sea-minerals-corp-appoints-anthony-zelen-to-the-board-of-directors_83779.html?isin=CA24378A1012

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Dieser Artikel enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten der Deep Sea Minerals Corp. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch Wörter oder Formulierungen wie "kann", "könnte", "wird", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "anzeigen", "anstreben", "glauben", "vorhersagen" oder "wahrscheinlich" sowie deren Verneinungen oder grammatikalische Variationen oder andere ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, die dazu bestimmt sind, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Deep Sea Minerals Corp. hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Grundlage ihrer aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends erstellt, von denen sie glaubt, dass sie ihre finanzielle Lage, ihre Betriebsergebnisse, ihre Geschäftstätigkeit, ihre Perspektiven und ihren Finanzierungsbedarf beeinflussen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Artikel umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne und Strategien der Deep Sea Minerals Corp., die potenzielle Erlangung von Explorations- oder Abbaurechten für Meeresbodenmineralien sowie die potenzielle Annahme der von Deep Sea Minerals Corp. eingereichten Antwort auf die Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium und die daraus resultierenden Vorteile.

Diese zukunftsgerichteten Informationen sowie andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen der Deep Sea Minerals Corp. unter Berücksichtigung ihrer Erfahrungen und Wahrnehmungen historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die sie derzeit unter den gegebenen Umständen als angemessen und vernünftig erachtet. Trotz eines sorgfältigen Prozesses zur Erstellung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Informationen kann nicht gewährleistet werden, dass die zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen zutreffend sind. Wesentliche Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen und den Erwartungen des Managements zugrunde liegen, umfassen unter anderem Annahmen hinsichtlich der günstigen Entwicklung der operativen Bedingungen; des Erhalts erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen oder Zustimmungen Dritter zu günstigen Bedingungen; der Verfügbarkeit von Ausrüstung; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern; Wechselkurs- und Zinsentwicklungen; der Auswirkungen des Wettbewerbs; der Veränderungen und Trends in der Branche der Deep Sea Minerals Corp. und der globalen Wirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., ihren Marktanteil auszubauen; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., Schlüsselpersonal zu halten; Transaktionsmöglichkeiten, Explorationspotenzial sowie Edelmetallpreise.

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Darüber hinaus können Kostenüberschreitungen oder unerwartete Veränderungen der Rohstoffpreise während der zukünftigen Entwicklung dazu führen, dass Projekte unwirtschaftlich werden, selbst wenn sie zuvor in Machbarkeitsstudien als tragfähig eingestuft wurden. Daher besteht trotz positiver Ergebnisse aus einer oder mehreren Machbarkeitsstudien das Risiko, dass Deep Sea Minerals Corp die Entwicklung nicht abschließen und den kommerziellen Bergbaubetrieb auf einer oder mehreren Liegenschaften nicht aufnehmen kann, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die zukünftigen Aussichten des Unternehmens haben könnte.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von Deep Sea Minerals Corp verbundenen Risiken wird auf die Risikofaktoren verwiesen, die im Canadian Securities Exchange Form 2A - Listing Statement vom 19. Januar 2026 (das "Listing Statement") sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten beschrieben sind, die im SEDAR+-Profil von Deep Sea Minerals Corp unter www.sedarplus.ca..verfügbar sind.

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Wir empfehlen den Lesern, umsichtig zu investieren und die Anleger- und Emittenteninformationen auf den Websites der United States Securities and Exchange Commission (SEC) zu prüfen. Die SEC hat eine investorenorientierte Website eingerichtet, die Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und Betrug zu vermeiden: www.investor.gov. Einreichungen börsennotierter Unternehmen können unter www.sec.gov und/oder bei der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) unter www.finra.org. eingesehen werden. FINRA veröffentlicht außerdem Informationen zum verantwortungsvollen Investieren auf ihrer Website: www.finra.org/Investors/index.htmI.

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Wie bei jedem Geschäft können Ihre Ergebnisse variieren und hängen von Ihren individuellen Fähigkeiten, Ihrer Geschäftserfahrung und Ihrem Fachwissen ab. Es gibt keine Garantien hinsichtlich des Erfolgs, den Sie erzielen können. Einkommensangaben unserer Kunden sind lediglich Schätzungen ihrer Einnahmen; es gibt keine Garantie, dass Sie diese Einkommensniveaus erreichen. Durch die Nutzung unserer Informationen akzeptieren Sie das Risiko, dass diese Gewinn- und Verlustangaben von Person zu Person unterschiedlich ausfallen. Es gibt keine Garantie, dass Beispiele früherer Gewinne in der Zukunft wiederholt werden können. Im Geschäftsleben und im Internet bestehen unbekannte Risiken, die wir nicht vorhersehen können und die die Ergebnisse beeinflussen können. Daher können wir weder Ihre zukünftigen Ergebnisse noch Ihren Erfolg garantieren und übernehmen keine Verantwortung für Ihr Handeln.

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Diese Veröffentlichung ist eine Marketingkommunikation und Teil einer Werbekampagne des Emittenten Deep Sea Minerals Corp und richtet sich an erfahrene sowie spekulationsorientierte Investoren.

Die vorliegende Mitteilung darf unter keinen Umständen als unabhängige Finanzanalyse oder gar als Anlageberatung angesehen werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen, die die Objektivität des Verfassers beeinträchtigen können (siehe Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte" unten).

Die angegebenen Preise für die besprochenen Wertpapiere entsprechen, sofern nicht anders angegeben, den Schlusskursen des letzten Handelstages vor der jeweiligen Erstveröffentlichung.

Interessen / Interessenkonflikte

Der Distributor erhält vom Emittenten eine feste Vergütung für die Verbreitung dieser Marketingkommunikation. Der Distributor und/oder mit ihm verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten oder dessen Aktionären beauftragt, diese Marketingkommunikation zu erstellen. Aufgrund dieser Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Kommunikation nicht gewährleistet. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt seitens des Distributors und des verantwortlichen Redakteurs dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kunden (Dritte) der Veröffentlichung durch den Distributor, deren Organe, bedeutende Aktionäre sowie verbundene Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an dem in dieser Mitteilung besprochenen Emittenten halten können. Diese Kunden und Dritten könnten beabsichtigen, diese Wertpapiere im direkten Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu veräußern und von steigenden Kursen und Handelsvolumina zu profitieren oder jederzeit zusätzliche Wertpapiere zu erwerben.

Der Distributor handelt daher in Zusammenarbeit mit und im Auftrag von vergüteten Dritten, die möglicherweise bedeutende Beteiligungen an dem besprochenen Emittenten halten. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Weder der Distributor noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Kauf- oder Verkaufsaktivitäten beteiligt. Der Emittent hat ebenfalls keinen Einfluss auf solche potenziellen Transaktionen durch Kunden und Dritte.

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Emittent: Deep Sea Minerals Corp

Datum der Erstveröffentlichung: 05.29.2026

Uhrzeit der Erstveröffentlichung: 6:30 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Distributor stellt die Kommunikation gleichzeitig allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie privaten Investoren zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Distributor veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Research-Dokumente und sonstigen Unterlagen richten sich nicht an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und dürfen von diesen weder eingesehen noch verbreitet werden. Informationsquellen: Die Informationsquellen des Distributors und des Verfassers umfassen Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront usw.), Analysen sowie Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Die Bewertungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller aus Sicht des Verfassers zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich verfügbaren, entscheidungsrelevanten Faktoren erstellt.

Da auch andere Research-Häuser und Börsenbriefe die Aktie besprechen können, kann es im Zeitraum der Empfehlung zu einer gleichgerichteten Informations- und Meinungsbildung kommen.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Emittent der höchstmöglichen Risikoklasse für Aktien zuzuordnen ist. Der Emittent verfügt möglicherweise noch über keine Umsätze und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, was mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist derzeit noch unzureichend, was die Risiken erheblich erhöht. Darüber hinaus können künftig notwendige Kapitalerhöhungen zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die sich nachteilig auf Investoren auswirken können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, besteht das Risiko einer Insolvenz sowie eines Delistings bzw. der Einstellung des Börsenhandels.

Die vom Distributor auf seinen Websites und in seinen Newslettern veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aussagen basieren auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält. Dennoch ist eine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung der Aussagen oder der Aktiendiskussionen für eigene Anlageentscheidungen entstehen, ausdrücklich ausgeschlossen.

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Es besteht keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Verfassers oder (anderer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Entwicklung der Aktie des Emittenten ist daher ungewiss. Wie bei sogenannten Micro-Cap-Aktien besteht auch hier das Risiko eines Totalverlusts. Die Aktie eignet sich daher ausschließlich als dynamische Beimischung zu einem ansonsten gut diversifizierten Portfolio.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks verfügen. Die für dieses Marktsegment typische geringe Marktbreite führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern sowie risikoarmen Investoren wird grundsätzlich von einer Investition in die Aktie des Emittenten abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene, professionelle Händler.

Maßgeblich für die Bewertung eines Emittenten ist, ob nach Auffassung des Verfassers dessen Aktien sich im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer-Group innerhalb der folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) besser, schlechter oder gleich entwickeln können:

Sell: Der Begriff "Sell" bedeutet verkaufen. Der Verfasser ist der Ansicht, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird die Empfehlung "Sell" ausgesprochen.

Hold: Der Begriff "Hold" bedeutet halten. Der Verfasser sieht Kurspotenzial für die Aktie und ist daher der Meinung, dass sie im Portfolio gehalten werden sollte.

Buy: Der Begriff "Buy" bedeutet kaufen. Der Verfasser erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er sie derzeit als unterbewertet ansieht.

Strong Buy: Der Begriff "Strong Buy" bedeutet eindeutig kaufen und wird beispielsweise von US-Investmenthäusern wie Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Verfasser erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.

Unabhängig von der jeweiligen Bewertung bestehen laut Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund möglicher Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die in der Analyse enthaltene Darstellung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA24378A1012