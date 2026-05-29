Dottikon - Dottikon ES ist im Geschäftsjahr 2025/26 markant gewachsen, musste aber einen leichten Gewinnrückgang hinnehmen. Der Aargauer Pharmazulieferer wird auch in den nächsten Jahren stark am Standort Dottikon investieren. Der Umsatz kletterte in dem per Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr um 11,2 Prozent auf 428,4 Millionen Franken. Die Gewinnzahlen hielten jedoch nicht Schritt mit dieser Entwicklung. Das EBITDA stieg zwar um 5,4 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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