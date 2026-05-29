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Der US-Energiesektor bekommt Gegenwind: Der Inflation Reduction Act sieht vor, Methanemissionen mit drakonischen Strafzahlungen zu belegen.

Der US-Energiesektor bekommt Gegenwind: Der Inflation Reduction Act sieht vor, Methanemissionen mit drakonischen Strafzahlungen zu belegen. Zwar hat Donald Trump das Gesetz außer Kraft gesetzt und setzt auf staatliche Anreize, doch ändert das nichts daran, dass die Industrie von einer sofortigen Sanierung stillgelegter Bohrstätten profitiert. Gleichzeitig dehnt die europäische Methanverordnung ihre strengen Anforderungen ab Januar 2027 auf sämtliche fossilen Importe in die EU aus. Amerikanische Produzenten müssen Methanlecks also aus gleich mehreren Gründen direkt an der Quelle versiegeln. Ein Milliardenmarkt entsteht. Wir erklären, warum sich Zefiro Methane als einzigartiger Profiteur positioniert hat.



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