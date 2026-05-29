Der chinesische Photovoltaik-Hersteller JA Solar stellt anlässlich der Intersolar Europe 2026 seine neuesten Entwicklungen im Bereich der Batteriespeicher-Systeme und hocheffizienten Solarmodule vor. In den Mittelpunkt des Messeauftritts auf der Intersolar 2026 stellt JA Solar ein Vorabmodell seines neuen Batterie-Energiespeichersystems JAGalaxy für Großanlagen. Den Groß-Batteriespeicher hat das Unternehmen für netzgekoppelte Projekte im Bereich erneuerbare Energien entwickelt. Er bietet eine Speicherkapazität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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