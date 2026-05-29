Die Autodesk-Aktie verliert am Freitagmorgen über -7% und hält damit die rote Laterne im Nasdaq 100-Index fest in der Hand. Was steckt hinter dem großen Kursverlust des CAD-Softwareanbieters und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Makellose Zahlen Der heutige Kursrückgang der Autodesk-Aktie ist eigentlich widersinnig, denn das Software-Unternehmen lieferte exzellente Quartalszahlen. Autodesk gelang nicht nur ein "Double Beat" beim Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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