Die Emission mit fünfjähriger Laufzeit war bei institutionellen Investoren aus mehr als zehn Ländern deutlich überzeichnet. Die Mittel fließen in nachhaltige Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien, energieeffiziente Gebäude und saubere Mobilität. Für die Investoren gibt es 3,33 Prozent. Mit der Transaktion unterstreicht die BKS Bank ihre Position am Kapitalmarkt und ihren Fokus auf nachhaltige Finanzierungen. Die Emission erfolgt im Rahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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