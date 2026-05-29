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Webinar - Nasdaq 100 und DAX: Rekorde, Rotation und neue Chancen

Der DAX nähert sich erneut seiner Bestmarke, doch unter der Oberfläche zeigt sich ein deutlich differenzierteres Bild. Während der Leitindex fast auf Höchstniveau notiert, liegen zahlreiche deutsche Blue Chips weiterhin spürbar unter ihren Rekorden und eröffnen damit potenzielles Aufholpotenzial.

Gleichzeitig signalisiert die aktuelle Marktstimmung eine auffällige Überhitzung im Bereich der stark gelaufenen Chip-Werte - ein historisch hohes Niveau laut Fondsmanagerumfragen. Genau hier stellt sich die zentrale Frage: Steht eine erneute Kapitalrotation bevor, und welche Rolle könnten klassische Substanzwerte aus Europa dabei spielen?

Im Big Picture-Webinar analysiert Finanzexperte Franz-Georg Wenner am Montag, 01. Juni um 19.00 Uhr die übergeordneten Markttrends - von Konjunktur und fundamentaler Bewertung bis hin zur aktuellen Markttechnik an den Börsen. Der Fokus liegt auf der Einordnung der großen Bewegungen und deren Bedeutung für Anleger mit passenden Trading-Ideen. Jetzt anmelden und die Marktmechanik hinter den Schlagzeilen verstehen.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

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