Datum der Anmeldung:
22.05.2026
Aktenzeichen:
B3-68/26
Unternehmen:
Astorg Group S.à.r.l., Luxemburg; mittelbarer Erwerb alleiniger Kontrolle über den Mikrobiologie-Geschäftsbereich von Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham/MA/USA (u.a. Oxoid Deutschland GmbH)
Produktmärkte:
Kulturmedien für Klinische Diagnostik Lebensmittelprüfung und Pharmazeutische Zwecke, Mikrobiologie
22.05.2026
Aktenzeichen:
B3-68/26
Unternehmen:
Astorg Group S.à.r.l., Luxemburg; mittelbarer Erwerb alleiniger Kontrolle über den Mikrobiologie-Geschäftsbereich von Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham/MA/USA (u.a. Oxoid Deutschland GmbH)
Produktmärkte:
Kulturmedien für Klinische Diagnostik Lebensmittelprüfung und Pharmazeutische Zwecke, Mikrobiologie
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