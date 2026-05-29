"I Got the Power" - der 1990er-Euro-Dance-Hit der Kombo Snap ist bekanntlich derzeit in ganz Europa eher Wunschtraum als Realität. Die Suche nach einer günstigen und gleichzeitig unabhängigen Energieversorgung bleibt einer der zentralen Indikatoren wirtschaftlicher Entwicklung. Nach einiger Zeit hat sich jetzt auch die Regierung auf einen neuen Krisenmechanismus geeinigt - um die Energiepreise in Extremfällen im Griff zu behalten - mehr dazu hier. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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