Ich habe schon länger damit gerechnet, dass bei Lenzing AG kein externer Sanierer, sondern ein Manager aus den eigenen Reihen das Steuer übernimmt. Mit Georg Kasperkovitz rückt nun ausgerechnet jener Mann an die Spitze, der als COO die operative Verantwortung für die laufende Transformation getragen hat. Der Aufsichtsrat hat ihn mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zum Vorstandsvorsitzenden bestellt, wie heute verlautbart wurde.Aus meiner Sicht ist das ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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