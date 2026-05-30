Ghanas Zentralbank setzt auf Gold Überall auf der Welt erhöhen Zentralbanken ihre Goldbestände. Ghana, Afrikas größter Goldproduzent, ist da keine Ausnahmen. Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Amex Exploration Inc. und Sierra Madre Gold and Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 26.05.2026, 16:40 Uhr Zürich/Berlin In 2022 startete ...

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