Ghanas Zentralbank setzt auf Gold Überall auf der Welt erhöhen Zentralbanken ihre Goldbestände. Ghana, Afrikas größter Goldproduzent, ist da keine Ausnahmen. Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Amex Exploration Inc. und Sierra Madre Gold and Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 26.05.2026, 16:40 Uhr Zürich/Berlin In 2022 startete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Swiss Resource Capital