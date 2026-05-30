Die Nachfragedynamik beim Kupfer sollte anziehen In China und dem Kongo wird mehr Kupfer produziert, in Chile geht die Kupferproduktion zurück. Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoldMining Inc. und Blue Moon Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 29.05.2026, 17:40 Uhr Zürich/Berlin Aktuell kommen rund 60 Prozent des Kupfers ...

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