Kurz vor der Fußballweltmeisterschaft gerät adidas politisch unter Druck. Unionspolitiker fordern den Sportartikelhersteller auf Kindertrikots günstiger anzubieten. Der Preis von 75 Euro sorgt für Kritik weil Fanartikel gerade für Familien erschwinglicher bleiben sollen.adidas steht wegen Kindertrikots in der Kritik adidas rückt vor der Fußballweltmeisterschaft nicht nur sportlich sondern auch politisch in den Fokus. Rund zwei Wochen vor dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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