Mit technologischen Fortschritten wurden jüngst weitere Meilensteine erzielt. Neue Innovation, zu denen die Quantentechnologie zählt, sorgen für Schlagzeilen. Richard Küng, Professor an der Johannes-Kepler-Universität Linz (JKU) und Leiter der Abteilung Quantum Information and Computation, erläutert im Gespräch mit dem Börsianer Perspektiven mögliche Zukunftschancen und zeigt auch die Grenzen einer neuen, vielversprechenden Technologie auf. Herr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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