* Kevin Warsh ist ein sehr erfahrener Mann* Die drei Mandate der Fed* Keine Sparmaßnahmen in Sicht

Liebe Leser,



am 22. Mai 2026 hat Kevin Warsh sein neues Amt als Präsident der US-Zentralbank Fed angetreten. Die Fed ist die mit Abstand wichtigste Notenbank der Welt. Ihre geldpolitischen Entscheidungen beeinflussen weltweit die Finanzmärkte, die Geldentwertung - und auch Ihren Wohlstand. Deshalb sollten Sie wissen, was Sie von Warsh erwarten können.



Fed-Präsidenten werden stets vom US-Präsidenten vorgeschlagen, so auch Kevin Warsh. Wie nahezu alles, was Trump tut oder lässt, wurde dieser Vorschlag stark kritisiert, was bei der Besetzung dieses überparteilichen Postens ungewöhnlich ist, zumal es an Warshs Erfahrung und Expertise keine Zweifel gibt.

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