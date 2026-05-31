Trotz brüchiger Friedensverhandlungen im Nahostkonflikt hat der DAX das Allzeithoch wieder fest vor Augen. In der neuen Handelswoche haben Anleger neben frischen US-Konjunkturdaten vor allem eine Flut von Hauptversammlungen im Blick. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die wichtigsten Termine der Börsenwoche.Der deutsche Leitindex zeigt sich weiterhin von seiner robusten Seite. Trotz massiver geopolitischer Störfeuer hat der DAX die vergangene Handelswoche mit einem versöhnlichen Plus von 0,87 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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