Technologischer Wandel vernichtet ganze Branchen. Wer heute kauft, fragt nicht nach Quartalszahlen, sondern nach strukturellen Vorteilen. Von Netzwerkeffekten, über Wechselkosten bis hin zu Patenten sind es diese unsichtbaren Mauern, die Konkurrenten draußen halten, selbst in Krisen. Die Börse belohnt zwar kurze Hypes, doch Vermögen entstehen durch Beständigkeit. Genau hier setzt eine alte, zeitlos wirksame Strategie an: Investitionen in Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsbarrieren. Drei aktuelle Beispiele zeigen, wie unterschiedlich solche Burggräben aussehen können und warum sie für Ihr Portfolio entscheidend sind: Palantir, Zefiro Methane und Broadcom.
Enthaltene Werte: US69608A1088,CA98926D1069,US11135F1012Den vollständigen Artikel lesen ...
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