Der DAX hat einen weiteren Sprung nach oben gemacht. In der abgelaufenen Woche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich gut 200 Punkte zu und schloss +0,85% höher mit 25.100 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Zalando und Infineon, Siemens Energy rutschte ans DAX-Ende. Kommt es in der neuen Woche zu einem neuen Höchststand? Nach starkem Wochenauftakt war die Luft raus Sämtliche Gewinne entfielen auf den Pfingstmontag, als dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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