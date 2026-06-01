Ende 2021 lag die Aktie des Sportartikelhersteller Puma bei rund 115 Euro. Doch das ist Geschichte: Nach diversen strategischen Fehlern wurde das Management ausgetauscht und auch der Großaktionär ist neu: Im Januar 2026 übernahm der chinesische Sportartikelkonzern Anta Sports den 29-Prozent-Anteil von Pinault. Das Startquartal 2026 war unterdessen noch stark vom Umbau bei Puma unter Neu-CEO Arthur Hoeld geprägt. Der Umsatz sank um über 6 % auf rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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