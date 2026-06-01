Die Aktie von Puma hat seit Anfang April eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt. Mit Kursen knapp unter 30 € erreichte sie zuletzt wieder das Niveau vom Juni 2025. Am Montag verliert die Puma-Aktie aktuell und notiert aktuell bei 29,30 €. Nach dem Kursanstieg von rund +30% stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Aufwärtstrend fundamental gerechtfertigt ist und wie es weitergeht. Fußball-WM sorgt für zusätzliche Fantasie Mit dem näher rückenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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