Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVZEAGEnergie2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 VEH-News
Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVZEAGEnergie2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:38
|ZEAG Energie AG: "Nur 0,70 Euro Dividende je Aktie - nur 26.700 ZEAG-Aktien im Streubesitz", HV-Bericht von GSC-Research
|Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVZEAGEnergie2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|27.03.
|ZEAG Energie AG - HV am 13.05.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 13. Mai 2026 im Konzert- und Kongresszentrum "Harmonie", Theodor-Heuss-Saal, Allee 28, 74072 Heilbronn um 10:30 Uhr statt. Dividendenvorschlag...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ZEAG ENERGIE AG
|-
|-