FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OCULIS HLDG AG SF -,01 CR5 CH1242303498
AB/FROM ONWARDS 01.06.2026 13:11 CET
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OCULIS HLDG AG SF -,01 CR5 CH1242303498
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