Es gibt Momente, in denen eine technische Entscheidung mehr ist als eine technische Entscheidung. Der Schritt von DeepL, künftig Amazon Web Services als Unterauftragsverarbeiter einzubinden, ist so ein Moment, meint unser Autor. Natürlich kann man sagen: DeepL wächst, DeepL braucht globale Reichweite, DeepL will geringe Latenzen in allen Märkten. Das ist aus Unternehmenssicht nachvollziehbar. Niemand skaliert ein internationales KI-Produkt mit romantischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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