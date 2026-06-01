Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fortuna Mining Corp. und Osisko Development Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 01.06.2026, 17:15 Uhr Zürich/Berlin Die Geldmenge M2 beläuft sich in den USA nun (Stand April) auf 22.804 Milliarden US-Dollar. Die Geldmenge M2 umfasst Bargeld, das sich nicht innerhalb des Bankensystems befindet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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