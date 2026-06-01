Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 01.06.2026, 16:45 Uhr Zürich/Berlin Bisher nutzte Griechenland die Kernenergie nicht. Die potenzielle Rolle von kleinen modularen Reaktoren steht nun im Blickpunkt. Und auch schwimmende Reaktoren könnten eine Option sein. Denn ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.