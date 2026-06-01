Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 01.06.2026, 16:45 Uhr Zürich/Berlin Bisher nutzte Griechenland die Kernenergie nicht. Die potenzielle Rolle von kleinen modularen Reaktoren steht nun im Blickpunkt. Und auch schwimmende Reaktoren könnten eine Option sein. Denn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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