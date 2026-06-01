Bitcoin Kurs klettert auf 74.000 Dollar. Warum kämpft BTC seit Januar gegen diese eine Marke?

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Der Bitcoin Kurs steht am 1. Juni 2026 bei rund 74.000 Dollar und nähert sich nach Wochen unter Druck wieder der Marke von 75.000 Dollar. Das klingt nach Erholung, doch über dem 200-Tage-Durchschnitt bei etwa 82.000 Dollar hat BTC seit Januar keinen einzigen Tag geschlossen. Warum kämpft die größte Kryptowährung seit Monaten gegen genau diese eine Linie? Das Allzeithoch von rund 126.000 Dollar bleibt weit entfernt, ein Anstieg dorthin verlangt mehr als siebzig Prozent. Analysten sind gespalten, weil institutionelles Kapital weiter zufließt, der Kurs technisch aber schwach bleibt. Dieser Artikel zeigt die aktuellen Marken und Prognosen und am Ende, wohin frisches Kapital fließt, während Bitcoin um Prozentpunkte ringt.

Bitcoin Kurs aktuell. Erholung auf 74.000 Dollar trifft auf harten Widerstand

Der Bitcoin Kurs notiert laut CoinDesk am 31. Mai bei rund 74.380 Dollar, ein Plus von etwa 0,85 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei rund 1,48 Billionen Dollar, und das Handelsvolumen erreichte etwa 8,2 Milliarden Dollar. Damit hat sich der Kurs von den Tiefs der vergangenen Wochen gelöst, als BTC zeitweise unter 73.000 Dollar gerutscht war. Cryptopolitan berichtet, dass Bitcoin am 1. Juni erneut in Richtung 74.000 Dollar drückt und versucht, sich über 75.000 Dollar zu halten. Der eigentliche Kampf spielt sich jedoch weiter oben ab, denn der 200-Tage-Durchschnitt verläuft bei etwa 82.000 Dollar.

Über dieser Linie hat Bitcoin seit Januar 2026 keinen Tagesschluss mehr geschafft, was viele Anleger nervös macht. Solange dieser Wert nicht fällt, bleibt jede Erholung technisch fragil und kann schnell wieder abverkauft werden. Auf der Unterseite gilt die Spanne zwischen 70.000 und 73.000 Dollar als wichtige Unterstützung. Ein Bruch unter 70.000 Dollar würde laut mehreren Analysten den Weg in Richtung 65.000 Dollar öffnen. Gleichzeitig zeigt CoinLore für 2026 eine sehr breite Spanne zwischen rund 40.000 und 118.000 Dollar. Das Allzeithoch von rund 126.000 Dollar bleibt der große Bezugspunkt, doch der Abstand dorthin beträgt mehr als siebzig Prozent.

Institutionelle Investoren halten Bitcoin laut früheren Umfragen mehrheitlich für unterbewertet, kaufen aber vorsichtig. Diese Mischung aus Zuversicht und Zurückhaltung erklärt, warum BTC in einer engen Spanne gefangen bleibt. Für Anleger heißt das, dass die prozentuale Reichweite nach oben aktuell begrenzt wirkt. Wer auf eine Verdopplung wartet, muss bei Bitcoin mit einer langen Geduldsprobe rechnen. Genau deshalb richten immer mehr Anleger den Blick auf kleinere Projekte, die aus einem einzigen Ereignis eine ganz andere Rechnung machen können.

Bitcoin Kurs unter Druck. Warum Pepeto auf der anderen Seite des Trades steht

Während BTC um einzelne Prozentpunkte ringt, stellt sich für viele Anleger eine andere Frage. Wo entsteht gerade die Rendite, die eine reine Markterholung nicht liefern kann? An diesem Punkt taucht der Name Pepeto in immer mehr Gesprächen auf.

Pepeto steht auf der anderen Seite dieses Handels, denn das Projekt wird von einem früheren Binance-Experten geführt und verbindet Meme-Energie mit Börsenwerkzeugen, die Bitcoin selbst nicht mitbringt. Dieser Unterschied wiegt für viele schwerer als jedes Chartmuster. Viele Wallets, die den Rückgang von rund 126.000 Dollar ausgesessen haben, sahen ihre Positionen monatelang schrumpfen. Bis BTC dorthin zurückkehrt, ist das Einstiegsfenster für frühe Token mit anstehenden Listings oft längst geschlossen. Pepeto wurde gebaut, um Kapital bei jedem Schritt des Handels zu schützen.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Kosten, sodass Händler für eine Umschichtung nichts zahlen. Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein einziger Dollar fließt, damit schlechte Token gar nicht erst ins Portfolio gelangen. Während BTC um die 74.000 Dollar pendelt, sind mehr als 10 Millionen Dollar in den Pepeto-Presale geflossen. Viele dieser Wallets sehen das Binance-Listing als das Ereignis, das alles neu bewertet.

Der Einstieg liegt bei 0,0000001871 Dollar, und das erste Projekt des Mitgründers erreichte einst rund 7 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, und das ganz ohne eigene Börsenwerkzeuge. Beobachter verweisen darauf, dass ein Token mit funktionierender Handelsplattform und geprüftem Vertrag eine andere Ausgangslage hat als ein Projekt ganz ohne Produkte. Der Presale gilt als abgesichert, weil SolidProof den gesamten Code vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und freigegeben hat. Diese Konstellation aus einer Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt ist die Art von Chance, die eine reine Bitcoin-Erholung so kaum bietet.

Das Fazit zum Bitcoin Kurs und wo der eigentliche Einstieg liegt

Der Bitcoin Kurs zeigt, wie schwer sich ein großer Markt mit einer schnellen Wende tut. Kapital sucht die größte Chance, und viele schauen dort auf Pepeto. Die mehr als 10 Millionen Dollar im Presale geben die Antwort, zumal das erste Projekt desselben Pepe-Mitgründers ohne Werkzeuge rund 7 Milliarden Dollar erreichte. Ein Einstieg vor dem Binance-Listing trennt die frühen Wallets von denen, die später nur darüber lesen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen